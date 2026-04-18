Привет, сталкер звуковых электронных пустошей Ты попадёшь туда, где индустриальные руины оживают под ритмы дабстеп и хардкор. Здесь нет места обычным вечеринкам — только настоящий постапокалиптический рейв среди развалин цивилизации на которых построят новый мир. Что тебя ждёт: — Глубокие басы и разрывные дропы дабстепа, от которых вибрируют развалины — Агрессивный хардкор для тех, кто не боится скорости — Атмосфера в которой каждый найдёт то что искал и почувствует себя частью и творцом реальности — Много яркого света и мощного звука — Люди, которые понимают: нужно выжить любой ценой Вход: любая сумма Программа Octopus ANVRAN Hellga Raf AWESOM iZMA Malazoniya BINARY