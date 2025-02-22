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О фильме: Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и ужасного Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Фильм представит Екатерина Гранцева, специалист по испанскому кинематографу и истории Испании и испанской культуры ХХ – начала ХХI веков. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить в кассе Инженерного корпуса за 1 час до начала сеанса. Показ проходит в рамках фестиваля «Кино как искусство. Искусство в кино». Подробности на сайте: https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/festival-kino-kak-iskusstvo-iskusstvo-v-kino/
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