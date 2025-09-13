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Cyber Psychosis

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Прекрасная субботняя ночь 13 сентября станет для вас по истине уникальной! Суди сам: - Уникальный DJ сет от Игоря Жукова и проекта Nezhiletz. Ты сможешь услышать не вышедшие треки легендарного dark electro проекта Sleetgrout. - Самобытный проект Thornsectide, во главе с его бессменным лидером Александром Сэттрой. - Григорий Архипов, фронт мэн и основатель первого и самого лучшего киберпанк проекта -[SKD- ]со своим свежим dj проектом NSLP. Бесподобные сеты самых топовых диджеев тёмной сцены Москвы: Dj CyberKitty Dj Kartman Spiritual Boys & Girls Club - Dj gene138!

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