Два промо — одна семья: совместный шоукейс с винилом и амигами. Два танцпола, один вечер, никакой конкуренции. Только музыка, танцы, уважение и мощнейший состав двух группировок: GREY LWTEK ANATOMIIC CHAEVNICHER SCHELKUNOV BRAINWORM KESHA YUNG LAUNCH MOZDJ RAYZE Музыка — джангл, драм-н-бэйс