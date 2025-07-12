ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Crypt Fest 2

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 3780₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Безумные учёные, сшивая лоскуты плоти древних, но не забытых чудовищ, воссоздали монстра имя которому Crypt Fest 2. Металхэды, панки, хардкорщики и сайкобиллы соберутся вновь, чтобы неистово возносить хвалу 80ым, фильмам ужасов, татуировкам, тяжёлой музыке, комиксам и скейтбордингу. Этот фестиваль будет тобой пройден через VHS фильтр, словно кассета из заброшенного грайндхаус кинотеатра. Для тебя выступят: Людоед, Ил, Combat Shock, Vendel, Swamp, Morketsvind, Dig Me No Grave, AktD, Tanator, Cryptic Dissolution, Time4Aggression, Boss Trick, The Rocket Beats, Deathwind + SECRET GUEST. При поддержке: Скейтшоп ПРОдвижение, Vicious Membrane , Maximum Vinyl, Punk Fiction.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста