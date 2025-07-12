Безумные учёные, сшивая лоскуты плоти древних, но не забытых чудовищ, воссоздали монстра имя которому Crypt Fest 2. Металхэды, панки, хардкорщики и сайкобиллы соберутся вновь, чтобы неистово возносить хвалу 80ым, фильмам ужасов, татуировкам, тяжёлой музыке, комиксам и скейтбордингу. Этот фестиваль будет тобой пройден через VHS фильтр, словно кассета из заброшенного грайндхаус кинотеатра. Для тебя выступят: Людоед, Ил, Combat Shock, Vendel, Swamp, Morketsvind, Dig Me No Grave, AktD, Tanator, Cryptic Dissolution, Time4Aggression, Boss Trick, The Rocket Beats, Deathwind + SECRET GUEST. При поддержке: Скейтшоп ПРОдвижение, Vicious Membrane , Maximum Vinyl, Punk Fiction.