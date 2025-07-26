В преддверии фестиваля Signal, который отгремит в Никола-Ленивце в середине августа, Cruise II устраивает вечеринку. На полуночном рейсе предложат компактную сигнальную версию для тех, кто хочет почувствовать фестивальный дух, но — на воде. В программе — две стороны звука, который будет представлен на Signal. Латиноамериканская электроника и афро басс от артиста лейбла ГОСТ ЗВУК — Dx2ov. И прямолинейный сет от Eostra — резидента System 108 и Диско Клуба, идеолога «Шизича» и одного из самых причудливых диджеев отечественного подполья. Двухпалубный лайнер проекта Kuznyahouse. Воссоздают атмосферу морского круиза в Москве.