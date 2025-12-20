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Crimewave XХ

Свобода, Ленинградский проспект, 47

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Завершение:

от 1500₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль электронной музыки. Кристаллизация мрамора в сердцах. Ночь, возведённая в абсолют и разнообразие образов ментального искусства, — всё, что ощущается на каждом таком фестивале. Этим вечером ты сможешь испытать это ещё раз и сохранить у себя в сердце самые яркие моменты. Main stage: VYRVAL / УБИЙЦЫ / SUMMER OF HAZE / РАДОСТЬ МОЯ / MALINA SCAR / SATANBEAT XXI / PORTWAVE / SAIBOTAJE / ASENSSIA / ПРОСВЕТ ex. невиди?мка / STS-51L / HOLOGRAPHIC / VSN7 / ROOINA WIRES second stage: STEREOCROSS / DJ UNIVXRSEL / 5L33P / EXTRYZE / JELIPS / LITHIUM / STVVPIDD / SPELLHAUNT / FATALSHEARS. / CAT GRAY EYES / BOUNDBUNNY

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