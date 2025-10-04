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Вечеринки
Про событие
CREAM SODA и СТВОЛ будут праздновать др клипа «Подруга» ночью и громко. Вечеринка пройдёт там же, где группа сняла клип на трек — Fabula HQ. В лайнапе вечеринки: CREAM SODA (CLUBJOB) / UNIT BOY / IT ALONE / SASHA KHIZHNYAKOV / SASHA KUSTOV / RLGN / ARKADICH / VYALIYY / REPTILOID FC/DC
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