CREAM SODA и СТВОЛ будут праздновать др клипа «Подруга» ночью и громко. Вечеринка пройдёт там же, где группа сняла клип на трек — Fabula HQ. В лайнапе вечеринки: CREAM SODA (CLUBJOB) / UNIT BOY / IT ALONE / SASHA KHIZHNYAKOV / SASHA KUSTOV / RLGN / ARKADICH / VYALIYY / REPTILOID FC/DC