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Cream Soda x Stvol: «подруга» Release Party

Fabula HQ, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

CREAM SODA и СТВОЛ будут праздновать др клипа «Подруга» ночью и громко. Вечеринка пройдёт там же, где группа сняла клип на трек — Fabula HQ. В лайнапе вечеринки: CREAM SODA (CLUBJOB) / UNIT BOY / IT ALONE / SASHA KHIZHNYAKOV / SASHA KUSTOV / RLGN / ARKADICH / VYALIYY / REPTILOID FC/DC

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