Прогоняем скуку летними коллаборациями — объединяют эстетику Gallery и минималистичное звучание Corpus One в затяжной эстафете творческих взаимодействий до самого утра. SKIF / BYPASS / D.A.L.I. / ROCCA BU.DI / OGANNES / VLAD CHE / LEBRON PETER LANKTON / BRUSS FARID ODILBEKOV Вход с 16:00 до 19:00 — FC / бесплатный, по предварительной регистрации Вход с 19:00 до 06:00 — FC / 21+ / по билетам С картами Highway Family вход бесплатный