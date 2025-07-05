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Corpus One x Галерея

Хохловский переулок, 7-9с2

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от 0₽ до 2500₽
Возраст 21+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Прогоняем скуку летними коллаборациями — объединяют эстетику Gallery и минималистичное звучание Corpus One в затяжной эстафете творческих взаимодействий до самого утра. SKIF / BYPASS / D.A.L.I. / ROCCA BU.DI / OGANNES / VLAD CHE / LEBRON PETER LANKTON / BRUSS FARID ODILBEKOV Вход с 16:00 до 19:00 — FC / бесплатный, по предварительной регистрации Вход с 19:00 до 06:00 — FC / 21+ / по билетам С картами Highway Family вход бесплатный

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