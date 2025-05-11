Московская тусовка электронных импровизаторов Cords Community представляет первое совместное живое выступление! В этот вечер тебя ждёт величайшее разнообразие: от прямой бочки до брейкбита, от эмбиента до трип-хопа. Несколько лайвов, украшенных вишенкой на торте - совместной импровизацией! В лайнапе: Toon Echo / ZGNV / JURIJ / funvit / knob agency / krymov / nooMoon / morj / Cords Community