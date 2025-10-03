В эту пятницу новоиспеченное объединение Control+ представляет свою серию вечеринок с яркими героями музыкального интертеймента! LINE UP: ENTYPE (LIVE) / JEAN$ (LIVE) / ENDI (RNDM CREW // MAYOT DJ) / SALAME / DESSERT / TOKYO / BORIS / SANTA FC/DC. Музыка в малом дворе с 23:30. Внутри с 0:00. 23:30-01:00 1000р. 01:00 till end 1500р. Оплата на входе — QR-код или наличные.