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В эту пятницу новоиспеченное объединение Control+ представляет свою серию вечеринок с яркими героями музыкального интертеймента! LINE UP: ENTYPE (LIVE) / JEAN$ (LIVE) / ENDI (RNDM CREW // MAYOT DJ) / SALAME / DESSERT / TOKYO / BORIS / SANTA FC/DC. Музыка в малом дворе с 23:30. Внутри с 0:00. 23:30-01:00 1000р. 01:00 till end 1500р. Оплата на входе — QR-код или наличные.
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