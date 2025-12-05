Одна из последних вечеринок перед закрытием Gazgolder Club. Яркий аккорд от трёх промокоманд: Corpus One, Concept Family и Discotech. Три привоза, три танцпола, три стиля музыки. Лайнап: CORPUS ONE — MINUBE [MD] / VLAD CHE [B-DAY SET] / OGANNES / BU.DI / AGATA / SKIF; CONCEPT FAMILY — DENEV [PE] / BASME [MD] / ILYA DUBROVIN / FARID ODILBEKOV / KOMEY / TYPE B.; DISCOTECH — EHKO [MGUN.30 X ALCOSTREL] / MATEMATIKA [B-DAY SET] / VOGUEMYDRUG / MASLENTCOV / SHUMAKHER / BAENSKAYA / CREEPY T / ELF.