Выбор редакции
Concept Family x Corpus One x Discotech
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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Завершение:
от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Одна из последних вечеринок перед закрытием Gazgolder Club. Яркий аккорд от трёх промокоманд: Corpus One, Concept Family и Discotech. Три привоза, три танцпола, три стиля музыки. Лайнап: CORPUS ONE — MINUBE [MD] / VLAD CHE [B-DAY SET] / OGANNES / BU.DI / AGATA / SKIF; CONCEPT FAMILY — DENEV [PE] / BASME [MD] / ILYA DUBROVIN / FARID ODILBEKOV / KOMEY / TYPE B.; DISCOTECH — EHKO [MGUN.30 X ALCOSTREL] / MATEMATIKA [B-DAY SET] / VOGUEMYDRUG / MASLENTCOV / SHUMAKHER / BAENSKAYA / CREEPY T / ELF.
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