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Community Квартирник

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

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Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Кино
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Квартирник — уютный музыкальный формат в библиотеке Community. Здесь есть всё, чтобы провести тёплый вечер в кругу близких — с музыкой, разговорами, бокалом вина и ощущением, будто ты оказался дома. Вечер начнётся с чаепития, паблик-тока и показа документального фильма «Вот и я» («Here I am») о Долли Партон. В лайнапе квартирника артисты, которые окутают тебя своей любовью и заботой — Pola, Para Noir, Kiida и Crystall.ine. В новом формате прямо на танцполе тебя ждёт контактный бар и винный лаунж. А на входе расположится маркет :) 19:00-21:00 — Вход свободный по регистрации 21:00-04:00 — Вход по билетам

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