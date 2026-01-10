Community Квартирник
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Кино
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Квартирник — уютный музыкальный формат в библиотеке Community. Здесь есть всё, чтобы провести тёплый вечер в кругу близких — с музыкой, разговорами, бокалом вина и ощущением, будто ты оказался дома. Вечер начнётся с чаепития, паблик-тока и показа документального фильма «Вот и я» («Here I am») о Долли Партон. В лайнапе квартирника артисты, которые окутают тебя своей любовью и заботой — Pola, Para Noir, Kiida и Crystall.ine. В новом формате прямо на танцполе тебя ждёт контактный бар и винный лаунж. А на входе расположится маркет :) 19:00-21:00 — Вход свободный по регистрации 21:00-04:00 — Вход по билетам
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи