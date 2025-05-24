Во-первых, в этот вечер тебя ждут визуальные инсталляции, отражающие проект Colorblock и его визуальный язык. А во-вторых, ты только посмотри на этот лайн-ап - такое пропустить нельзя. Ceo Of Everything / Rwanda / Pachino / Kah Mal / Misha Gutman / Igor Zotov Какие жанры ожидать? Techno / House / BreakBeat / Electronic Вход по донатам