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«Coldplay, Sting, Robbie Williams». Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

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Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Знаменитые мелодии Робби Уильямса, Стинга и группы Coldplay под пальмами в тропической оранжерее ВДНХ. Оркестр HighTime Orchestra поразит своим исполнением культовых хитов в потрясающих аранжировках для струнных, бас-гитары, клавиш и ударных. Orchestra представит хиты Coldplay, Стинга и Робби Уильямса так, как ты ещё не слышали — с размахом симфонического оркестра и энергией рок-шоу. Ты услышишь, как струнные передают меланхолию Every breath you take, перкуссия подчёркивает драйв Englishman in New York, а клавиши взрывают зал ритмами Desert rose

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