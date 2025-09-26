Знаменитые мелодии Робби Уильямса, Стинга и группы Coldplay под пальмами в тропической оранжерее ВДНХ. Оркестр HighTime Orchestra поразит своим исполнением культовых хитов в потрясающих аранжировках для струнных, бас-гитары, клавиш и ударных. Orchestra представит хиты Coldplay, Стинга и Робби Уильямса так, как ты ещё не слышали — с размахом симфонического оркестра и энергией рок-шоу. Ты услышишь, как струнные передают меланхолию Every breath you take, перкуссия подчёркивает драйв Englishman in New York, а клавиши взрывают зал ритмами Desert rose