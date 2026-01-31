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Про событие
Эмоциональный подтекст будет таков: звучат только те кто своим сетами задают форму улыбки и ощущения счастья. В составе продюсеры с релизами на лейблах Англии и Румынии, Московские заводилы, коллекционеры винила и редчайших цифровых находок. С таким приятным составом пройдёт это событие: будешь много танцевать, пока самые красивые черты лица осветит бегающий лазер. FC
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