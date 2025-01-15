На сцене прозвучат бессмертные мелодии эпохи золотого джаза — от Льюиса Армстронга и Дюка Эллингтона до Билли Холидей и Эллы Фицджеральд. Талантливые музыканты подарят тебе живое исполнение, наполненное энергией импровизации и душевным теплом. — Ощутишь магию живого джаза в уютной атмосфере клуба — Погрузишься в звуки гитары, барабанов, фортепиано и контрабаса, которые перенесут тебя в эпоху джазовых клубов Нью-Йорка — Насладишься авторскими коктейлями и изысканными блюдами бара