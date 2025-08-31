Импровизационное исполнения техно-сета на живых инструментах. Cinematica совместно с Глебом Андриановым представит новый проект «Cinematica: Percussion», где встретятся ударные, фортепиано, перкуссия и различные духовые инструменты. Ритмы детройтского техно, но без синтезаторов, только акустические инструменты. Перформанс на стыке академического минимализма и андеграундного техно — в духе Стива Райха, Филипа Гласса и Терри Райли, но с энергетикой Meute и Too Many Zooz. Также, сюрпризом вечера станет новая пьеса Глеба Андрианова, написанная для фортепиано и перкуссии. До и после выступления оркестра во дворе Leveldva играют резиденты лейбла.