Вечер литературных чтений и паблик-ток о том, можно ли по-настоящему прожить то, чего с нами никогда не случалось, и что мы при этом теряем. Жить своей жизнью получается у нас далеко не всегда. Гораздо чаще мы, сами того не замечая, примеряем на себя чужое: вместе с героем проживаем потерю, в концертном зале пробуем чью-то ярость или нежность, в темноте кинозала успеваем влюбиться, расстаться и почти умереть. Искусство тут исправный сообщник: оно показывает то, куда самим заглядывать страшно или попросту незачем. Вопрос в том, как далеко стоит заходить. Что мы получаем, погружаясь в чужое так глубоко, — и что при этом теряем из своего? И можно ли до конца понять то, через что не прошёл сам, или нам достаётся лишь убедительная иллюзия понимания? Об этом — на первой встрече проекта «Обнажённые», который ведут поэты и журналисты «Сноба» Илья Склярский и Егор Спесивцев. Вечер проходит в двух отделениях: В первом молодые авторы со всех концов литературы читают свои тексты, по-разному осмысляющие тему встречи. Во втором начинается паблик-ток: участники разговора отталкиваются от прочитанного, но не держатся за него — здесь сталкиваются разные взгляды на «проблему» вечера. Здесь к ним присоединятся: Варвара Краминова — солистка группы «Хадн дадн»; Вячеслав Иванов — режиссёр фильмов «Привычка нюхать пальцы» и «Меня пожирает собственная кровать», обладатель главного приза II Фестиваля молодого кино «Новое движение» (2025). Слушать молча необязательно. Для зрителей работает открытый микрофон: вмешаться в разговор можно в любой момент, главное — не уводить его слишком далеко от темы. Участие бесплатное, но регистрация обязательна.