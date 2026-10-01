«Чужой» через призму Гигера и Маркса
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Несколько лет назад лектор ходил на уникальные хоррор-лекции в стенах университета и теперь хочет поделиться вайбом ужаса, философии, мемов и искусства с тобой. Дебютантом будет «Чужой» в биомеханистической обёртке Красного цвета. Слоган фильма гласит: «За стенами РанДома Культуры никто не услышит твой крик». Потому что в хэллоуинский сезон поговоришь о том, что привычного ксеноморфа не было бы без идей и картин Ганса Гигера и каким бы мог быть этот фильм, если бы ему дали больше свободы. Где стираются границы телесности и какую роль в визуальной и смысловой структуре играют женщины, материнство, страх насилия и новой жизни? Какое отличие Чужих от ксеноморфа и, наконец, почему компонент фильма про «отчуждённый труд» Маркса невозможно будет развидеть, как только его увидишь? В конце будет маленький жизнеутверждающий бонус. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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