ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Чужой» через призму Гигера и Маркса

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Несколько лет назад лектор ходил на уникальные хоррор-лекции в стенах университета и теперь хочет поделиться вайбом ужаса, философии, мемов и искусства с тобой. Дебютантом будет «Чужой» в биомеханистической обёртке Красного цвета. Слоган фильма гласит: «За стенами РанДома Культуры никто не услышит твой крик». Потому что в хэллоуинский сезон поговоришь о том, что привычного ксеноморфа не было бы без идей и картин Ганса Гигера и каким бы мог быть этот фильм, если бы ему дали больше свободы. Где стираются границы телесности и какую роль в визуальной и смысловой структуре играют женщины, материнство, страх насилия и новой жизни? Какое отличие Чужих от ксеноморфа и, наконец, почему компонент фильма про «отчуждённый труд» Маркса невозможно будет развидеть, как только его увидишь? В конце будет маленький жизнеутверждающий бонус. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога под рэп и барабаны
Выбор редакции
Йога под рэп и барабаны

1690₽

Йога под рэп
Йога под рэп

2500₽

Волосы
Волосы
до

от 1800₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста