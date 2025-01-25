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Чувствуй. Себя. Как. Дома

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка выпускницы Московской школы современного искусства Радмилы Мигулиной. Художница работает с темами пограничных состояний, создавая свои собственные пространства, наполненные объектами-персонажами. Ей важен контакт со зрителем, важно спровоцировать чувства, осознание себя как собеседника. Поэтому такое место — не фантазийный отстраненный мир, а форма воплощения самой художницы. Она как будто «раскладывается» на предметы в комнате и готова к общению: хочет потрогать вас, осматривает и чувствует каждого гостя. Художница переосмысляет фигуративность предметов, назначая их продолжением своего тела и своих желаний. Стол, кресло, растение желают узнать другого, пристально его разглядывают, при этом достаточно ранимы и уязвимы для непосредственного взаимодействия. На выставке представлены текстильные работы и работы в смешанной технике.

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