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[отменено] Чувственные чтения «Шёлк и шёпот»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Окунёшься в горячий чувственный мир и проведёшь идеальное свидание мечты. Профессиональная актриса озвучания читает избранные произведения мировой эротической литературы под живой музыкальный аккомпанемент. Никакой порнографии, никакого обнажения. Только чарующий, чувственный женский голос и виртуозная скрипка. Голос вечера: Виктория — многопрофильная актриса озвучания неутомимо воплощает души героев в кино, сериалах, видеоиграх, рекламе и анимации. Её голос звучит в ярких проектах, где каждая интонация, каждая эмоция передают атмосферу происходящего, делая роль незабываемой. Фортепиано: Анна — выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Дополнит вечер широкая барная карта, а также замечательная кухня.

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