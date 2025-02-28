Разговор о чувствах через призму телесности. Темп жизни и происходящие вокруг события редко позволяют нам остановиться и задуматься о том, что я по-настоящему чувствую? Какие эмоции в моей жизни преобладают? В какие сложные комплексные ощущения и чувства они складываются? И другой важный вопрос — где находятся эти чувства? Что я больше чувствую руками и ногами, а что — головой? Что происходит с моим животом, когда я волнуюсь? На встрече участники порассуждают на эту тему и выразят свои переживания с помощью техники коллажа при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Все материалы включены, места бронируются по предоплате.