ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Чувства внутри нас: коллажная арт-терапия с психологом

Мантулинская улица, 26

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Разговор о чувствах через призму телесности. Темп жизни и происходящие вокруг события редко позволяют нам остановиться и задуматься о том, что я по-настоящему чувствую? Какие эмоции в моей жизни преобладают? В какие сложные комплексные ощущения и чувства они складываются? И другой важный вопрос — где находятся эти чувства? Что я больше чувствую руками и ногами, а что — головой? Что происходит с моим животом, когда я волнуюсь? На встрече участники порассуждают на эту тему и выразят свои переживания с помощью техники коллажа при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Все материалы включены, места бронируются по предоплате.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста