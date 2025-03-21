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Чудесное путешествие

Мультимедиа Арт Музей
ул. Остоженка, д. 16

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700₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка классиков российского и мирового современного искусства Эрика Булатова и Олега Васильева. За тридцать лет совместной работы (с 1959 по 1989 годы) в легендарном издательстве «Малыш» художники проиллюстрировали более ста детских книг, на которых выросло не одно поколение читателей. В экспозиции представлено более 180 оригинальных рисунков к знаменитым детским книгам, среди которых — сказки «Золушка», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Кот в сапогах» Шарля Перро, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф, произведения Агнии Барто, Генриха Сапгира, Игоря Холина и других авторов, а также сами книги, проиллюстрированные художниками. Выставку дополняют фрески современных художников Ивана Разумова и Александра Ширнина по мотивам иллюстраций Эрика Булатова и Олега Васильева. Художники создали универсальный, актуальный и сегодня изобразительный язык детской книги, который основан, по словам Булатова, в первую очередь на «детском представлении о сказке» — на архетипических образах, берущих свое начало в детском сознании. В своих иллюстрациях художники сознательно стирают границы между реальным, исторически достоверным и воображаемым, предоставляя читателю свободу для путешествия в сказочные миры.

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