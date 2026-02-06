Если ты думаешь, что животный мир изучают только биологи, то ты ошибаешься. На этой лекции поговорят о том, что интересного находят в этой области филологи и лингвисты. Задавался ли ты когда-нибудь вопросом, откуда берутся названия различных представителей фауны, и почему у разных народов они порой сильно отличаются? А как животные становятся героями пословиц и поговорок? Ты встретишься со множеством животных, от милого котика до грозной росомахи, а также с самыми разными языками, от немецкого до санскрита. Узнаешь, кто такой небесный козёл, что общего у попугая и плохого абсента, и какой зверёк зовётся одинаково в большинстве языков мира. А ещё для тебя заготовлен ряд загадок, которые ты попробуешь сам разгадать прямо в процессе лекции. Кто рассказывает? Алиса Калина. Филолог, преподаватель немецкого языка, владеет восемью иностранными языками. Исследователь-энтузиаст, постоянный спикер ежегодного московского фестиваля языков, автор серии докладов об образах животных в одном из языков Индии. Автор телеграм-канала «Я и мои языки».