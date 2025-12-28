ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Что вы делали вчера вечером?

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2400₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Обычный вечер, обычный дом, обычный такой парень со своим (не)обычным вопросом «Что вы делали вчера вечером?» В своей пьесе драматург Дмитрий Данилов пародирует вербатим и множит штампы, показывая галерею городских типажей с их диапазоном реакций и эмоций — от раздражённого «вам больше делать нечего?» до велеречивых разглагольствований. Это не вербатим и не невербатим, это как пытаться упорядочить сам поток жизни. Артисты (и снова игра со штампами) — один актер за всех персонажей мужского пола и актриса за все женские — стремительно меняют маски, при этом буквально от них дистанцируясь. В их монологах — вся наша жизнь с явными амбициями и тайными мечтами, кричащим одиночеством и затаенными обидами

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста