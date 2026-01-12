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Что ты сделал для хип-хопа в свои годы

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка Школы дизайна НИУ ВШЭ о современной музыкальной сцене. Вместе с командами Arma, System 108, Гост Звук, Kontrkult, Roots United, Хаски и Sila Sveta студенты погрузились в устройство музыкальной индустрии и создали шесть визуальных и звуковых портретов её участников. Выставка исследует именно эту расширенную среду и предлагает посмотреть на неё изнутри. ВТ – ВС, 12:00 – 20:00

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