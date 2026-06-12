Что такое язык кино, как его понимать и зачем?
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Лекция + кинопоказ. Приходи поисследовать, как устроено кино и что стоит за разными его приёмами. После лекции — просмотр фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор» (1954). Вход: донат + регистрация в личных сообщениях канала продлёнка-а-а. Пиши «ЯЗЫК КИНО». Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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