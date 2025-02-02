Встреча творческо-философского клуба «Рефлексия». Что тебя ждёт на встрече: - Духовные и психологические практики; - С помощью метафорических карт поищешь ответ на вопрос: «Что такое любовь для тебя?»; - Уделишь время важному аспекту проявления любви — заботе о здоровье; - В технике «Art fluid» создашь свою метафорическую карту любви; - Живое общение в уютном пространстве. Продолжительность встречи 3,5-4 часа. Бронирование по 100% предоплате до 31.01.2025 (включительно). Встречу проводят: Юлия, клинический психолог. Анастасия, психолог, МАК-специалист. Олеся, нумеролог, психолог. Татьяна, художник.