Показ на французском языке с русскими субтитрами. Фабула сценария основана на реальном случае из жизни Франсуа Озона, режиссёра, сценариста и продюсера фильма. Одна из его тётушек приготовила для родственников грибы, которые сама же и собрала в лесу. Вскоре всем стало плохо – за исключением её самой, т.к. она грибы не ела. Озону всегда казалось, что тётушка намеревалась всех отравить. Что случилось осенью - Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему… В меню сет 2 - Dalla nonna / у бабушки на закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана крупно нарезанный батат / оливковое и сливочное масло / итальянские травы / крупно тертый пармезн / отдельный крем из сливок по желанию на горячее — домашние ньокки алла соррентина картофельные самодельные ньокки / запекаются в томатном соусе с моцареллой и пармезаном десерт — десерт дня француская меренга с кремом из сливок и маскарпоне с тартаром из свежих ягод из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/черный чай, домашний лимонад