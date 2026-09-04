Что ответить?
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Тебе знакома ситуация, когда онлайн общение зашло в тупик… Непонятно, что написать, как написать и вообще, стоит ли? «Что ответить?» — шоу, где комики всё придумают за тебя или вместе с тобой.
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