В воскресенье будут знакомиться и узнавать, как нас видят другие люди. Какое впечатление ты вызываешь? Ещё до общения, что люди о тебе думают? Какой ты при взгляде со стороны? Узнаешь, как меняется впечатление после общения. Пообщаешься с разными людьми и соотнесёшь свои ожидания от общения и реальность. После мероприятия ты получишь обратную связь с анонимными мнениями о тебе: какие ассоциации ты вызвал у собеседников, какие твои положительные и отрицательные стороны в общении. А что, если обо мне скажут плохо? Можно выбрать не получать критику в свой адрес. Тогда ты получишь только положительные мнения о себе, чтобы узнать побольше о своих положительных сторонах. На встрече ты знакомишься не только с новыми людьми, но и с собой: каким меня видят другие? Так ли я себе это представлял? А как я вижу других? На что обращаю внимание? Как первое впечатление отражается на дальнейшем общении, насколько оно оправдывается? Поделишься друг с другом своими представлениями о мире и других людях. 600р. из билета — депозит на заказ в кофейне Запись в ТГ