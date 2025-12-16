«Что делать с выгоранием?» – спектакль-терапия для всех нуждающихся. Смотреть мультики и есть печенье после 140-часового рабочего дня — стыдно, а пить три вида антидепрессантов и плакать перед выходом на работу — это жизнь. Отдых = безделье. Миру нужны самые талантливые и трудолюбивые люди, а не такие бездельники, которые уходят в 18:00. «В общем, я решила порезать вены, чтобы попасть в реанимацию, чтобы у меня было законное основание завтра не идти на работу. То есть мне в голову не пришло, что можно просто соврать и прогулять. Мне просто это не пришло в голову!» Мы/вы/они готовы себя искалечить, выжать, избить, и выбросить на помойку, только бы вовремя доставить бумаги контрагентам, организовать кофе-брейк, успеть сдать отчёт или отредактировать текст. Это просто смешно: лучше умереть в муках, чем сорвать дедлайн.