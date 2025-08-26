Плейбэк-перформанс. Ровно год назад театр «Август» впервые вышел на сцену. За это время ты услышал сотни историй, увидел, как они оживают в руках актеров, и понял: твоя память — не фотоальбом, а живой организм. Она постоянно перестраивается, находя новые связи и смыслы в уже пережитом. Что происходит с твоими воспоминаниями, пока ты не смотришь? Почему детская обида через двадцать лет воспринимается совсем по-другому, а события, казавшиеся случайными, выстраиваются в понятную логику? И правда ли, что взрослеть — значит научиться видеть прошлое не как набор фактов, а как материал для понимания себя? В день своего первого дня рождения театр «Август» и Центр толерантности приглашают тебя поговорить о том, как время влияет на наше восприятие событий. Именно твои истории покажут, как одни и те же события выглядят в двадцать и в сорок лет. А какими они будут в сто сорок? О чём будем говорить: – Как меняются с годами воспоминания о детстве? – Какие события казались концом света, а стали началом новой жизни или просто заметкой в телефоне? – Что ты понял о взрослых, когда взрослые — это уже ты? – О решениях, которые ты не мог принять раньше, или всё ещё не можешь принять. – О моментах, когда прошлое вдруг разворачивается к тебе новой стороной, и ты наконец-то понимаешь то, что так старательно не замечал. Приходи отметить первый год театра и убедиться, что нет историй окончательно забытых — есть истории, до которых ты наконец дорос.