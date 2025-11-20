С тем, что такое мифология разных народов, вроде бы ни у кого проблем нет. Но именно ирландская мифология в России известна очень-очень плохо. Обычно понимание среднестатистического прохожего заканчивается где-то на рыжих лепреконах, и при чём-то тут эльфах. На встречах открывают ирландские мифы в русском переводе, читают их и обсуждают, с подробнейшими разборами, что это за мифы, откуда они появились, как и зачем сохранились, какой смысл несут, и чем могут быть полезны. Параллельно будет обсуждаться и исторический контекст, который русскому читателю XXI века может быть непонятен. О том, как выглядели люди в Ирландии I-VII веков, как выглядели их дома, какие взаимоотношения были в социуме, какая была политика и экономика острова. Организаторы не академики, а главный чтец не научрук. Это просто встречи с чтениями, никакого лишнего пафоса и строгости. Можно задавать вопросы и обсуждать. Приходят люди совершенно без подготовки, чтобы узнать что-то новое. И многие остаются, так как ирландская мифология — это, в том числе, весело и интересно, это захватывающие сюжеты, средневековые анекдоты, и непосредственная наивность средневековых переписчиков. Вход: за покупку в Локусе от 100 рублей или донат на ту же сумму, запись не требуется.