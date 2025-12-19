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Christmas Jazz

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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от 1300₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рождественский джаз — это музыкальная традиция, которая делает зимние вечера особенно тёплыми и радостными. В этот зимний вечер для тебя будет звучать Анастасия Шелутькова и её джазовый квартет, объединяющий профессионализм, яркую импровизацию и неподдельную искренность исполнения. Анастасия — московская певица, лауреат множества международных джазовых конкурсов, участница телевизионного шоу «Universal Show» в Пекине (2021), сотрудничавшая с такими американскими музыкантами, как Tavis Minner, JD Walter, Charles Foldesh и Kevin Hoover. В программе концерта — сочетание всемирно известных джазовых стандартов, рождественских песен и авторских композиций. Ты услышишь такие композиции, как Let It Snow, We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells, Moon River, All of Me, Someday My Prince Will Come, а также авторские песни Анастасии — A Flock of White Doves и Do What You Want.

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