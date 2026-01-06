В мягком сиянии свечей зазвучат волшебные мелодии Чайковского — «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а вместе с ними — вечные рождественские шедевры и современные музыкальные откровения. Камерный оркестр Gloria, известный своим утонченным звучанием и мастерством исполнения, подарит атмосферу настоящего праздника. Волшебная музыка великих композиторов наполнит пространство крыши, создавая ощущение чуда и волшебства. Концерт будет сопровождаться завораживающими танцами балерин, которые добавят в атмосферу вечера легкости и грации. Их плавные движения гармонично впишутся в музыку, создав единое целое — настоящее произведение искусства.