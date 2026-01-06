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«Christmas Classics» при участии балета

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В мягком сиянии свечей зазвучат волшебные мелодии Чайковского — «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а вместе с ними — вечные рождественские шедевры и современные музыкальные откровения. Камерный оркестр Gloria, известный своим утонченным звучанием и мастерством исполнения, подарит атмосферу настоящего праздника. Волшебная музыка великих композиторов наполнит пространство крыши, создавая ощущение чуда и волшебства. Концерт будет сопровождаться завораживающими танцами балерин, которые добавят в атмосферу вечера легкости и грации. Их плавные движения гармонично впишутся в музыку, создав единое целое — настоящее произведение искусства.

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