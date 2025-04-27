Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноценный участник (или соучастник?). На твои плечи ляжет непростое бремя гангстера, и вместе с ирландским бандитом из семьи Мак'Гоуэнн тебе предстоит отбить атаки недоброжелателей и отстоять 3 ирландских паба. В каждом пабе ждут новые персонажи и новые задания, пройдя которые, ты на шаг приблизишься к финальному боссу. Все действия происходят динамично, потребуется достаточно быстро передвигаться, организатор рекомендует надеть удобную обувь. Действие стартует в Tap & Barrel по адресу Большая Дмитровка, 13 и проходит по маршруту протяжённостью 2 километра в центре Москвы. По пути зрители-соучастники останавливаются в двух дополнительных точках действия: Big Jim's pub и Abbey Players pub. Приобретай билеты заранее, цена на билет повышается за неделю до спектакля. В стоимость билета входит 3 пинты любого разливного пива.