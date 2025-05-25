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Винный фестиваль «Чин-чин 2025»

улица Ленинская Слобода, 26с11

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Душевный и ламповый винный фестиваль для тех, кому хочется наслаждаться, кайфовать, пробовать, а не разбираться в танинах и терруарах. Это событие создают профессионалы в ивент-сфере с 18-летним стажем, да, это они создатели Vagburg, Bimmerdays, Japdays, Makeupdays и других всероссийских фестивалей, а по совместительству винные энтузиасты, которые объехали десятки виноделен мира — от Крыма до Наппы и Новой Зеландии, собирали пино-нуар у Швеца и черпали вдохновение на винных ивентах от Ричмонда, штат Виргиния, до Монтре в Швейцарии. Развлекательная программа: - Винное казино, где ты можещь испытать удачу в уникальном формате, интерактивные зоны и конкурсы; - Безлимитные дегустации вина — попробуйте столько сортов, сколько захотите; - Большое количество виноделен — лучшие производители представят свои напитки; - Личный бокал каждому гостю — приятный подарок, который пригодится на кухне; - Альтернативные напитки — если вино не ваш выбор, у нас найдется что-то покрепче; - Лаунж-зона для отдыха — уютная атмосфера с приставками, зеркальным лабиринтом и пространством для релакса; - Лучшие вина России — уникальная возможность попробовать премиальные и редкие сорта; - Живая музыка

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