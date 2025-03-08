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ChillOutPlanet

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 3150₽ до 4200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Праздничнoе настроение, позитивный вайб и жаркие танцы гарантируют заслуженные специалисты светлой стороны псай транса — признанные ловеласы, брутальные мужчины, похитители девичьих сердец и примерные семьянины, а также очень специальный гость из солнечного Гоа Kalinga Son (Hilltop Music, India). XP VooDoo / Alik Goch / Solnce / Psart / Tzygel' / MultiKu / Twofaders Девушкам — бесплатный вход всю ночь. Внимание: бесплатный вход в клуб не даёт возможности нахождения на ВИП балконе и СуперВИП. Билеты этой категории приобретаются отдельно.

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