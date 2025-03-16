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ЧикТок

Punch & Judy Pub
Пятницкая, 6/1, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Когда Илья Леонов целый год провёл в пабе Abbey Players, он не просто смотрел и слушал. Он подглядывал за настоящей жизнью: расставаниями, гневом, смехом, отчаянием и внезапными вспышками радости, которые звучали за бокалами вина и стопками водки. Так, незаметно для всех, и родился спектакль-разговор четырёх героинь — живых, острых, ироничных. Это не просто спектакль. Это исповедь женщин, которые говорят так, как есть: о мужчинах, сексе и женской доле — без прикрас и пустых фраз. В их словах и паузах слышится всё: от грустной усталости до дерзкой уверенности. Каждое слово — как удар наотмашь, каждое признание — вызов.

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