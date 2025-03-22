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Чик Ток

Abbey Players
ул. Новый Арбат, 5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

«Быть женщиной очень нелегко, в основном потому, что им приходится постоянно иметь дело с мужчинами». Спектакль подслушан режиссером прямо за барной стойкой. Илья Леонов провел в пабе целый год, в перерывах между репетициями легендарных «Палачей» и перед спектаклями, невольно слушал разговоры посетительниц, наблюдал сцены расставаний, ссоры и драмы, подмечал все смешное и и настоящее, и в итоге собрал в пьесу. Так, между чужими бокалами, и родился часовой спектакль-разговор четырёх героинь. Актрисы говорят о мужчинах, сексе, женской доле – иногда резко, но всегда честно. И конечно, выпивают, ведь бокал вина (или стопка водки) и близкая подруга до сих пор часто заменяют психотерапию. Тем не менее, на тему психотерапии у героинь тоже найдется свое мнение. Выпивай, смейся, грусти, и думай о важных вещах в компании трех самых настоящих московских девушек, подслушивая их разговор за соседним столом. В постановке присутствует нецензурная лексика.

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