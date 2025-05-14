«Быть женщиной очень нелегко, в основном потому что им приходится постоянно иметь дело с мужчинами». Спектакль подслушан режиссёром прямо за барной стойкой. Илья Леонов провёл в пабе целый год, в перерывах между репетициями легендарных «Палачей» и перед спектаклями, невольно слушал разговоры посетительниц, наблюдал сцены расставаний, ссоры и драмы, подмечал всё смешное и и настоящее, и в итоге собрал в пьесу. Так, между чужими бокалами, и родился часовой спектакль-разговор четырёх героинь. Актрисы говорят о мужчинах, сексе, женской доле — иногда резко, но всегда честно. И конечно, выпивают, ведь бокал вина (или стопка водки) и близкая подруга до сих пор часто заменяют психотерапию. Тем не менее, на тему психотерапии у героинь тоже найдётся своё мнение. Выпивай, смейся, грусти, и думай о важных вещах в компании трёх самых настоящих московских девушек, подслушивая их разговор за соседним столом. В постановке присутствует нецензурная лексика.