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Чёрный стендап

O’Donoghue’s, Пятницкая улица, 29

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от 1390₽ до 2390₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Чёрный стендап — это уникальный формат стендап-шоу, в котором выступают 3 комика и ведущий концерта комика с более чёрным материалом — ты сможешь услышать более жёсткие и откровенные шутки. Один из комиков — ведущий вечера. Состав скрыт. Комики на афише — это отображение примерных составов из пула тех, кто тут выступает. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если ты купил билет на мероприятие со схемой зала, рассадка будет осуществляться строго по местам, указанным в билетах. Если вы ты приобрёл билет на мероприятие без схемы, то рассадка будет осуществляться исходя из категории твоего билета. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний.

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