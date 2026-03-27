(Чёрные дыры) Black Holes x Чёрный шабаш (Sabbath noir) — два мета-лейбла обеих столиц сливаются воедино, Время конвертируется в музыку и обратно, спиральные ритмы, электрические тела — дискотека стилей и пляска парадигм. Над этим чудом бдят весёлые ведьмы и хитрые маги — квантовые воины, направляющие энергию вечера. 4 живых выступления: эфирный Kisikililake, перф-презентация ядовитого альбома METADEATH от сирены Modernwitch, потусторонняя сторона скоростных лошадок Gutkein и танцевальные джунгли от B4. Филигранные комбинации танцевальных жанров от папы шабаша Lecrazynice и мамы дыр Huffy fibryyx ведут ночь пост-клубной музыки вместе с Tvoii baby, glyceria, Hydra и Rose million — принцессами деконструкции. glikeria Tvoii Baby Rose Million Hydra lecrazynice Huffy Fibryyx B4 Kisikililake Modernwitch Gutkein