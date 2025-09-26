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Чёрные дыры для чайников

Библиотека РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Хочешь прикоснуться к самому загадочному явлению во Вселенной? Чёрные дыры — это не просто сюжет для фантастических фильмов. Они вполне реальны и до сих пор будоражат умы как серьёзных учёных, так и любителей астрономии. Роман Юдаев, автор и ведущий популярного научпоп-подкаста «Звездануло», приглашает тебя в увлекательное путешествие по самым таинственным уголкам космоса. Он объясняет сложные физические концепции простым и понятным языком, делая науку доступной каждому. На лекции ты узнаешь: - Что такое чёрные дыры и как они образуются; - Почему даже свет не может вырваться из чёрной дыры; - Почему чёрная дыра не работает как пылесос; - Когда мы попадём в чёрную дыру; - Можно ли сделать чёрную дыру в коллайдере и многое другое. Никакого сложного математического аппарата — только понятные аналогии и наглядные примеры! Приходи узнать о самых загадочных объектах космоса в компании эксперта, который умеет превращать сложные научные концепции в увлекательные истории. Лекция будет интересна как начинающим любителям астрономии, так и тем, кто хочет углубить свои знания о Вселенной. Спикер: Роман Юдаев, энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.

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