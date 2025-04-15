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Чёрное — чёрным, белое — белым

Галерея Serene, 1-й Зачатьевский переулок, 8с9

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Коллективная выставка-размышление более десяти современных художников о состоянии недосягаемого баланса. Постоянная усталость как главный диагноз современности становится причиной чёрно-белого мышления, а тревожность превращается в необходимый ресурс для поддержания творческого импульса. Каждое произведение на выставке – это попытки авторов удержаться во времени и пространстве, балансируя между содержанием и формой, структурой и хаосом, реальным и воображаемым. Разнообразие медиа – графика, живопись, инсталляция, видео и объекты из металла, текстиля, бетона создают параллельный диалог о возможной гармонии материалов. Время работы: вторник - суббота с 12:00 до 20:00.

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