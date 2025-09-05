Отражённые друг в друге, Черночь и Deus Deus O! выступят на одной сцене. Черночь принесёт с собой тьму пасторальных краёв, где каждое слово звучит как заклинание. Deus Deus O! отвечает за ритуальный ритм и переживание на грани. Это встреча двух разных, но перекликающихся миров — где тонкая ностальгия по несуществующему сталкивается с тревожным стремлением к невыразимому. Голос становится обрядом, шум — воспоминанием, сцена — местом соприкосновения. Будут сыграны последние альбомы обеих групп, объединённые совместной импровизацией.