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Чернично-грибной поход

Старт на платформе «43 км»

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2500₽
Возраст 16+

Про событие

Участники встречаются на платформе 43 км и вместе отправляются в лес. По пути будешь искать грибы — в здешних местах подосиновики, подберёзовики, иногда лисички и белые. Путь 10 км и ты уже у черничника. Здесь много ягод, но много и комаров, поэтому организаторы советуют хорошенько запастись антикомарином или терпением, чтобы собрать много спелых и полезных ягод. У лесного пруда в сосновом лесу будет обед и купание, вода чудесная. Охладишься, поплаваешь и насладишься сосновыми видами. Здесь же будет обед, затем участники пойдут к платформе Есино, оставшиеся 4 км до окончания маршрута. Старт на платформе «43 км» в 9:30 Электричка от Курского вокзала в 08:21 Финиш на платформе «Есино» ориентировочно в 17:30 Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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