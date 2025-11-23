Чем ты хочешь заняться, Лиз?
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль-трансформация. Симбиоз театра и коучинга. Лиз 33 года. После 8 лет крепкого брака она понимает, что не хочет больше быть замужем. Не хочет иметь детей. Не хочет жить, как раньше. Как разобраться в себе? Кому доверять? Во что верить? Вместе с героиней зрители ищут ответы на вопросы: «Что сделает меня счастливым человеком?» «Чего я хочу от жизни?» Путешествие в твой внутренний мир.
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